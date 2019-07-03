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В студии - заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева

Хочется поговорить о том, какими подвигами вас вдохновляли ваши ветераны. Инна, знаем, ваша бабушка прожила более века - 101 год. Она видела, через что прошла Беларусь, как становилась независимой. И наверняка делилась историями войны. Что вам запомнилось из ее рассказов? (видео).

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