В студии - заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева

Хочется поговорить о том, какими подвигами вас вдохновляли ваши ветераны. Инна, знаем, ваша бабушка прожила более века - 101 год. Она видела, через что прошла Беларусь, как становилась независимой. И наверняка делилась историями войны. Что вам запомнилось из ее рассказов? (видео).