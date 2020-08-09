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Меньшинство признает победу большинства. Мнение экспертов о том, как будет развиваться ситуации в стране

В международных правилах прописано, что те кандидаты, которые потерпели поражение - должны признать этот факт. Это нормальная практика в демократической стране. Меньшинство признает победу большинства. Как будет развиваться ситуации у нас в стране - мнения экспертов(прямое включение).

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