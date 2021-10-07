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9 октября "Патриоты Беларуси" отправятся в автопробег на родину Якуба Коласа

9 октября "Патриоты Беларуси" отправятся в автопробег на родину Якуба Коласа

В субботу, 9 октября, "Патриоты Беларуси" отправятся в автопробегна родину Якуба Коласа, в город Столбцы.

В Акинчицком лесничестве участники автопробега высадят деревья. Также в программе запланирована экскурсия.

Присоединяйтесь - будет интересно!

9 октября сбор на парковке возле аквапарка Лебяжий с 8:00 до 9:00.

Старт колонны в 09:00.

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