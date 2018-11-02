В субботу белорусы смогут обратиться на прямые телефонные линии

В субботу по традиции белорусы смогут обратиться на прямые телефонные линии. Завтра, 3 ноября, с 9 и до полудня на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Советов депутатов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Сергей Невмержицкий, в столичной мэрии - председатель Андрей Шорец.