В субботу на большей части территории Беларуси ожидаются мокрый снег и дожди

В Беларуси ощущается дыхание зимы. Еще сегодня по стране до плюс 6-ти и без осадков. А уже в субботу на большей части республики - мокрый снег и дожди. Ночью и утром слабый туман, слабый гололед и до минус 3-х. Днем - до 9-ти выше нуля. В ГАИ рекомендуют автомобилистам незамедлительно подготовиться к управлению машин в зимних условиях. Прежде всего необходимо "переобуть" автомобиль.