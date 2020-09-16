В субботу стартует традиционный месяц наведения чистоты и порядка

Традиционный месяц наведения чистоты, порядка и озеленения Минска стартует в субботу. Особое внимание этой осенью уделят благоустройству площадок у железнодорожных путей и МКАД, в поймах и на акваториях водных объектов, на велодорожках и в местах отдыха. Кстати, в прошлом году минчанам удалось посадить рекордное количество кустов и деревьев.



Владимир Лебедь, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома: «Объявлен запланированный республиканский месячник по наведению порядка с 19 сентября. Запланирована работа на участках, прилегающих к водной глади.На всех остальных участках города Минска приглашаются соответственно граждане на наведение порядка на своих дворовых территориях».



Этой осенью восстановит свою работу проект "Зеленый двор вместе!", при помощи которого минчане могут заняться озеленением территорий у своих домов, а коммунальные службы помогут в организации акций по посадке деревьев и кустов.



