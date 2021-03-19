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В субботу в Миноблисполкоме прямую линию проведет первый заместитель председателя Сергей Левкович

По традиции в субботу на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.

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