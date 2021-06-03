В суд направлено уголовное дело о клевете на генпрокурора: обвиняемая - жительница Боровлян

Публиковала в телеграм-чате ложную и порочащую информацию о генеральном прокуроре. В суд направлено уголовное дело о клевете. Обвиняемая - 47-летняя жительница Боровлян. Согласно материалам, фигурантка в одном из паблик-чатов 1 февраля создала и распространила не соответствующую действительности информацию. В ней содержались ложные и порочащие сведения о должностном лице. Уголовное дело по данному факту возбуждено и расследовано управлением собственной безопасности Генпрокуратуры.