3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В суд направлено уголовное дело о клевете на генпрокурора: обвиняемая - жительница Боровлян
Публиковала в телеграм-чате ложную и порочащую информацию о генеральном прокуроре. В суд направлено уголовное дело о клевете. Обвиняемая - 47-летняя жительница Боровлян. Согласно материалам, фигурантка в одном из паблик-чатов 1 февраля создала и распространила не соответствующую действительности информацию. В ней содержались ложные и порочащие сведения о должностном лице. Уголовное дело по данному факту возбуждено и расследовано управлением собственной безопасности Генпрокуратуры.
И также по инициативе прокуратуры телеграм-канал "Жодино Для Жизни Чат" признан экстремистским. Установлено, что с 8 октября минувшего года владельцы, администраторы и пользователи ресурса неоднократно размещали на нем экстремистские материалы. Решение суда направлено в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП