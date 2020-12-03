В суде Могилева вынесли вердикт по громкому делу 15-летней давности

За самое массовое в истории нашей страны убийство судили 4 человек. Напомним, это чудовищное преступление произошло 1 июня 2005 года. Вдеревне Большая Мощаница Белыничского района были убиты четверо взрослых идвое детей(6-летняя девочка и7-летний мальчик. Уже на следующий день правоохранители задержали пятерых местных жителей. Младшему было 18лет, старшему- 24года. Суд длился больше года. В итоге всех пятерых всвязи снедоказанностью вины оправдали. Один изподсудимых - Александр Клепча - был освобожден из-под стражи взале суда. Остальных наказали сроками от4до10лет задругие преступления. Но уже в 2018 фигурантов снова задержали. Основанием стали новые данные экспертизы. Дело об убийстве возобновили.