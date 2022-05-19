В суде начали зачитывать обвинение главарю террористической группы Автуховичу

Второй день судебных разбирательств по делу террористической группы Автуховича. Сегодня во время зачитывания обвинения Автуховичу прозвучало, что группировка по указанию украинских спецслужб готовилась захватить российских военнослужащих на территории Беларуси для пыток и передачи полученных у них сведений. Ксения Лебедева - на связи из Гродно.



18 мая за неоднократное проявление неуважения к высокому суду обвиняемых Автуховича и Гундаря удалили из зала. Сегодня о возвращении обвиняемых ходатайствовало гособвинение.Прокуроры полагают, что без участия этих фигурантов судебное следствие будет не полным. Выразили надежду, что впредь нарушений не будет. Защита поддержала.



Сегодня начали зачитывать обвинение главарю Автуховичу. Так прозвучало, что он, формируя преступную группу, вовлек в нее таких же, как и он сам, радикалов. Обвиняемый Гундарь как исполнитель, имея связи среди радикальных националистов на Украине, совместно с Автуховичем помогал в объединении их группировки с международной преступной организацией, и слияние произошло. Для этого обвиняемые по нелегальному коридору ездили на Украину, где спецслужбы "назначили" Автуховича главарем их радикальной ячейки на территории Беларуси.



Все это создавалось для терактов, захвата государственной власти неконституционным путем. Также не исключалось физическое устранение главы государства. Отмечено, что оружие и взрывчатка нелегально ввозились в Беларусь с территории военных действий, а именно с Донбасса.

