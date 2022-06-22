В суде по делу Автуховича допросили одного из потерпевших - сотрудника Волковысского РОВД

Продолжаются и расследования событий 2020-го в Беларуси. В гродненском суде вновь состоялось рассмотрение дела о терроризме - главным фигурантом является Николай Автухович.

Сегодня допросили одного из потерпевших - сотрудника Волковысского РОВД. Согласно материалам дела, Автухович совместно с Павлом Савой в начале октября 2020 года (с использованием зажигательной смеси на основе автомобильного бензина и других горючих веществ) поджег в Волковыске принадлежавшие сотруднику милиции автомобиль и еще недостроенный дом.

Детали процесса расскажет Ксения Лебедева.

Уже ранее рассказывала о том, как Автухович терроризировал начальника инспекции по налогам и сборам Волковыска.

Николай Автухович отсидел за сокрытие налогов в особо крупном размере, но для себя выводов не сделал - во всем обвинил государство. Однако в городе прямо говорят, что и бизнес он построил за счет других.

Это экс-председатель Волковысского союза афганцев. Он из собственного опыта знает, что такое Афган. Автухович тоже там служил. При этом после того, как его уволили по статье, он тут же открывает свою службу такси "Пять двоек" с автопарком не из "жигулей", а из пяти новеньких белых "мерседесов".

Есть и другие детали службы главного фигуранта дела о терроризме Автуховича, но не буду раскрывать все и сразу. После первой отсидки за неуплату налогов Автухович решил поквитаться с обидчиками - горели дома и гаражи местных чиновников, в том числе экс-начальника Волковысского РОВД. Участие в этих преступлениях Автуховича так и не было доказано. А попался он на незаконном хранении оружия и боеприпасов. События 2020 года его сподвигли на новые подвиги.

Сегодня в суде допросили Виктора Лутченко - сотрудника волковысской милиции. Из хода процесса становится понятно, что поджоги осуществили в связи с профессиональной деятельностью мужчины, так как в 2020 году он занимался разъяснением законодательства во время протестов и несанкционированных массовых мероприятий. Выступал свидетелем в более чем 40 судебных заседаниях.





Со слов пострадавшего: "Поступали угрозы его родителям и однофамильцам". Родителям по ночам писали, что их сын мертв, а однофамильцам, что знают, в какие школы ходят их дети.

Потерпевший Лутченко подал иск о возмещении материального и морального ущерба.

По оценке экспертов и проведенным экспертизам, имущественный вред составил более 44 с половиной тысяч белорусских рублей, моральный - 15 тысяч белорусских рублей.