В судебном процессе по делу группы Автуховича начался допрос потерпевших

Судебный процесс идет с 18 мая. Заседание проходит в тюрьме № 1 Гродно. На скамье подсудимых 12 человек. Главный фигурант Николай Автухович обвиняется по 12-ти статьям Уголовного кодекса, 6 из них за особо тяжкие преступления, один из составов предусматривает высшую меру наказания - расстрел или пожизненное лишение свободы.

На месте работает наш корреспондент Ксения Лебедева.

Действительно, сегодня начался допрос потерпевших. Первым выступил сотрудник милиции Волковыска. Так в ночь с первого на второе октября 2020 года, предположительно, один из фигурантов террористической группы Автуховича Павел Сава поджог его автомобиль, затем скрылся с места преступления.

В течение часа в пожарную службу сообщили еще об одном поджоге - это оказался дом этого же сотрудника. Известно, что инициатором и идейным вдохновителем преступления был главарь банды Николай Автухович. Сейчас он обвиняется по 12 статьям УК РБ. Из хода процесса становится понятно, что поджоги осуществили в связи с профессиональной деятельностью мужчины, так как в 2020 году он занимался разъяснением законодательства во время протестов и несанкционированных массовых мероприятий. Послушайте, что говорит сам потерпевший.



