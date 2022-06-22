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В судебном процессе по делу группы Автуховича начался допрос потерпевших
Судебный процесс идет с 18 мая. Заседание проходит в тюрьме № 1 Гродно. На скамье подсудимых 12 человек. Главный фигурант Николай Автухович обвиняется по 12-ти статьям Уголовного кодекса, 6 из них за особо тяжкие преступления, один из составов предусматривает высшую меру наказания - расстрел или пожизненное лишение свободы.
На месте работает наш корреспондент Ксения Лебедева.
Действительно, сегодня начался допрос потерпевших. Первым выступил сотрудник милиции Волковыска. Так в ночь с первого на второе октября 2020 года, предположительно, один из фигурантов террористической группы Автуховича Павел Сава поджог его автомобиль, затем скрылся с места преступления.
В течение часа в пожарную службу сообщили еще об одном поджоге - это оказался дом этого же сотрудника. Известно, что инициатором и идейным вдохновителем преступления был главарь банды Николай Автухович. Сейчас он обвиняется по 12 статьям УК РБ. Из хода процесса становится понятно, что поджоги осуществили в связи с профессиональной деятельностью мужчины, так как в 2020 году он занимался разъяснением законодательства во время протестов и несанкционированных массовых мероприятий. Послушайте, что говорит сам потерпевший.
Определенно, что такими методами Автухович планировал запугать сотрудников МВД, так как неоднократно сидел в тюрьме, считал, что незаслуженно, собственно, за это и мстил правоохранителям. Автухович ранее подозревался в поджоге дома экс-начальника Волковысского РОВД, однако на тот момент было недостаточно доказательств вины Автуховича. Сейчас в суде продолжается допрос второго потерпевшего.
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