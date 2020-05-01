В Сураже берега Западной Двины свяжет новая паромная переправа

Первомайский подарок сегодня получили жители поселка Сураж Витебского района. Здесь заработала новая паромная переправа. Прежняя служила десять лет и перевозила только людей. Новая может брать тракторы и лесовозы. Как изменится жизнь по оба берега Западной Двины, узнала Ольга Масловская.



Начало мая в Сураже - время особое, когда на Западной Двине начинает работать паромная переправа. Нынешней весной картинка изменилась: вместо старого парома, который служил сельчанам почти десять лет, к берегу причалил новый, в два раза больше прежнего.





Паром строился на верфях речников Витебска и Речицы

Новый паром строился на верфях речников Витебска и Речицы. Началась работа еще в октябре. На воду конструкцию спустили в апреле. Наладка парома уже практически завершена.

Важно предусмотреть все нюансы, ведь теперь паром будет брать на борт не только людей и легковушки, но и тяжелую технику. Пока же большегрузы местного сельхозпредприятия и лесхоза, чьи угодья разбросаны по разным берегам реки, вынуждены наматывать десятки лишних километров.

Пока новый паром проходит наладку, берега Западной Двины соединяет катер. Каждые полчаса он берет на борт 10 человек. Название "Титаник" никого не пугает.

Паром - жизненно необходимая переправа и бренд поселка