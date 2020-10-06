ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В. Суслов: Экономику Беларуси задавить невозможно

Санкции против Беларуси неэффективны - они не смогут задавить экономику и нанести ущерб государству, особенно принимая во внимание поддержку России.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все