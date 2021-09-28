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В. Суслов о последствие недальновидной политики Украины
Украина может столкнуться с энергетическим кризисом. Последствия прогиба под западный рынок в последнее время все чаще на себе ощущают простые украинцы. Повышение тарифов вызвано в том числе желанием властей выслужиться перед заокеанскими покровителями. Ну а о том, что страдают из-за этого обычные люди в Киеве, не думают. Очередное последствие недальновидной политики накануне обсудили в эфире телеканала "Першый Незалежный".
Уже сейчас объявлено, что по сравнению с прошлым годом, средний темп инфляции превысил 10 %, а если смотреть по многим группам продовольствия, мы видим и 20 %, и 30 %, как рост цен на то же подсолнечное масло, на овощи, на мясо. И, мало того, производители аграрной продукции озабочены ростом цен на газ, потому что все это ложится в цену, и цена продовольствия будет расти еще быстрее. И вот в этих условиях нужно было бы менять радикально политику. Могут возникнуть серьезные проблемы с электроснабжением, мы надеемся, что с 1 октября, когда будет официально разрешена покупка электроэнергии в той же России и Беларуси, это нас спасет от веерных отключений, но нужно приложить усилия для мобилизации возможностей собственной энергетики. А у нас большая нехватка угля на тепловых электростанциях, и тепловые электростанции тоже в кризисе находятся. То есть, власть занимается не тем, чем надо было бы заниматься.
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