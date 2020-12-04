В. Суслов: Решение Украины о присоединении к санкциям в отношении Беларуси несамостоятельное

Решение Украины о присоединении к санкциям против Беларуси продиктовано извне. Таково мнение экс-министра экономики Украины. По словам Виктора Суслова, замалчивание истинной подоплеки таких политических решений идет вразрез с интересами украинского народа. На самом же деле поддержка санкций полностью продиктована Западом.

Как отмечают экономисты, санкционная война, которая сейчас развернулась в отношении Беларуси, может ощутимо ударить и по украинским предприятиям. В частности, около трети дизельного топлива и бензина в страну поступает из Беларуси.