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В. Суслов: Решение Украины о присоединении к санкциям в отношении Беларуси несамостоятельное
Решение Украины о присоединении к санкциям против Беларуси продиктовано извне. Таково мнение экс-министра экономики Украины. По словам Виктора Суслова, замалчивание истинной подоплеки таких политических решений идет вразрез с интересами украинского народа. На самом же деле поддержка санкций полностью продиктована Западом.
Как отмечают экономисты, санкционная война, которая сейчас развернулась в отношении Беларуси, может ощутимо ударить и по украинским предприятиям. В частности, около трети дизельного топлива и бензина в страну поступает из Беларуси.
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