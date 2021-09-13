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В. Суслов: Выжить без повышения пенсий украинцам невозможно
В бедственном положении оказались украинские пенсионеры. Мизерных пенсионных выплат хватает лишь на оплату жилья. Выжить без повышения пенсий украинцам невозможно. Таким мнением в эфире местного телеканала поделился экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
Сегодня известно, что в наиболее тяжелом положении находятся пенсионеры при объявленном размере пенсии около 3 с половиной тысяч гривен в месяц. А счета за квартиру превышают с учетом отопления и растущих цен. Понятно, что эта категория граждан находится в бедственном положении. Я уже не говорю о тех, кто получает минимальные пенсии (начиная с 17000 гривен в месяц). Выжить там невозможно без повышения минимальных выплат, пенсий, зарплат, без введения прогрессивной системы налогообложения, когда богатые должны платить больше. У нас же для богатых льготная ставка (5 %), а человек, платящий минимальную, платит 18 % со своего дохода. Вся эта искаженная социальная политика приводит к таким негативным последствиям.
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