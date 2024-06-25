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В Суворовском военном училище идет подготовка к параду в честь 80-й годовщины освобождения Беларуси
Суворовцы откроют парад 3 Июля в Минске. На плацу Суворовского военного училища жаркая во всех смыслах пора. Идет подготовка к 80-й годовщине освобождения Беларуси.
Символично, в коробке суворовцев 80 человек. Это лучшие из лучших ребят. Мальчишки открывают пешую колонну парада. Суворовцам-барабанщикам отведена почетная миссия государственной важности, поэтому права на ошибку у них нет. Несмотря на свой юный возраст, учащиеся осознают всю важность праздника и возложенной на них миссии.
Сегодня ребята впервые тренировались в парадной форме. Белые пояса и перчатки - все, как будет 3 Июля. Вечером их подготовку уже оценит в Минской военной комендатуре на общей репетиции со всеми остальными пешими участниками парада министр обороны.
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