В Суворовском военном училище идет подготовка к параду в честь 80-й годовщины освобождения Беларуси

Суворовцы откроют парад 3 Июля в Минске. На плацу Суворовского военного училища жаркая во всех смыслах пора. Идет подготовка к 80-й годовщине освобождения Беларуси.

Символично, в коробке суворовцев 80 человек. Это лучшие из лучших ребят. Мальчишки открывают пешую колонну парада. Суворовцам-барабанщикам отведена почетная миссия государственной важности, поэтому права на ошибку у них нет. Несмотря на свой юный возраст, учащиеся осознают всю важность праздника и возложенной на них миссии.