В Светлогорске открыли Ледовый дворец - отныне 46 площадок будут готовить хоккеистов

Беларусь - социально-ориентированное государство. Приоритеты нашей политики - забота о своих гражданах: поддержка пенсионеров, многодетных семей, решение вопросов нуждающихся. У нас в стране делается многое, чтобы люди были здоровы и спортивны.

И вот еще один пример: сегодня в Светлогорске открылся Ледовый дворец для новых побед и воспитания юных белорусов. Оппоненты власти уже не спорят: спортивные объекты важны и востребованы. Об этом говорят плотные графики тренировок и аншлаг на секциях.

Ну а то, что даже в непростые времена находим средства и возводим площадки не только в центре, но и в небольших городах, лишний раз доказывает, что государство держит слово и создает все условия, чтобы белорусы на деле были здоровой и спортивной нацией.

О важном и долгожданном событии в Светлогорске - репортаж Кристины Камыш.

Команда Гомельского региона сразилась против дружины Брянской области. Именно этим игрокам было доверено опробовать первыми хоккейную площадку нового дворца в Светлогорске.

Большую спортивную арену в одном из самых молодых райцентров Синеокой ждали давно. Ледовый дворец начали возводить еще 13 лет назад. Но по ряду причин тогда задумка не была реализована. В 2020-м по распоряжению главы государства стройка возобновилась.

Для светлогорцев это знаменательное событие, мы с нетерпением долго ждали введения этого объекта, провели опрос в учреждениях образования. У нас очень много желающих прийти сюда, и мы сегодня на конкурсной основе будем набирать группы, учебно-тренировочные группы по хоккею. Лариса Вераксич, зампредседателя Светлогорского райисполкома

Съемочной группе Агентства теленовостей показывают пункт проката. Здесь уже готовы выдавать экипировку для массового катания. В комплексе предусмотрены тренажерные залы, места для занятий хореографией и акробатикой, бросковая зона. На трибунах смогут с удобством разместиться 490 зрителей.

Все есть, 2 заливочные машины МТЗ, подрезная машина, нужно только желание наших деток заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Александр Чугай, начальник отдела спорта и туризма Светлогорского райисполкома

Сама же площадка - канадского размера. Это значит, что ребята с детства будут учиться играть в быстрый, атакующий хоккей. К слову, сейчас начинается формирование местной школы. Тренер Николай Шаповалов приехал из Гомеля. И к нему на занятия уже записалось 60 талантов.

Занятия будут проводиться бесплатно, но будут организованы платные оздоровительные группы для тех детей, которые не подходят под набор в соответствии с возрастом. Пройдем медицинский осмотр, заполним документацию и буду проводить тренировочные занятия на льду. Николай Шаповалов, тренер-преподаватель по хоккею

На заре суверенитета на территории Беларуси существовало всего четыре крытых ледовых дворца. Два в Минске, по одному в Новополоцке и Гродно. И то! Домашняя площадка хоккейного клуба "Неман" нуждалась в реконструкции. Чтобы иметь сильную сборную, нужен хороший выбор игроков. Для их развития необходима инфраструктура.

Потому вначале строительство арен развернулось по областным центрам, а затем и по районам.

В 1999 году в Гродно Президент Республики Беларусь выступил с речью: "Большое видится на расстоянии. Я убежден, что немного пройдет времени и вы согласитесь с тем, что создано сегодня в Гродно, нужно людям. Лучше здесь поправлять свое здоровье, здесь получать свое здоровье, я не говорю об эмоциях, ради этого надо жить, и ради этого надо строить".

За последние годы были введены в эксплуатацию тренировочная площадка в Жлобине. Примечательно, что этот районный центр стал первым, в котором отныне есть сразу два катка. Ведь в городе "сталеваров" каждый мальчик мечтает стать игроком НХЛ, потому льда прежде катастрофически не хватало. Еще один дворец был открыт в Островце. И таким образом, арена в Светлогорске стала 46-й по счету. Обратите внимание на наше ледовое богатство.

40 площадок в Беларуси могут принимать соревнования. Много ли это?! Если сравнивать с нашим прошлым, то да. Но если взглянуть по сторонам, и обратиться к соседям по мировому рейтингу ИИХФ, то в той же Австрии - 49 дворцов, в Норвегии - 53, а во Франции - 107.

В нашей стране, вы знаете, огромное внимание уделяется социальной сфере. Уверен, что Светлогорск станет новым центром притяжения хоккейным, и в следующий раз мы приедем сюда смотреть на местных детишек, которые будут радовать нас с вами победами. В ритме гаджетов, вот этих всех вещей, если наши дети не будут заниматься спортом, мы просто потеряем наше поколение. Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Кроме инфраструктуры, была улучшена материально-техническая база. Чтобы помогать прогрессировать ребятам, Федерация хоккея Беларуси приложила много усилий по повышению качества квалификации тренерско-административного состава. На регулярной основе проводятся кэмпы для коучей. Были разработаны свыше 140 методичек для специалистов.

"Я хочу получить от этих ледовых дворцов отдачу. Чтобы мои дети в Беларуси, а их миллионы, умели держать клюшку, бегать на коньках и хотя бы с маленькой горки кататься на лыжах. И это окупаемо, меньше в аптеки будут ходить, поэтому всякие намеки, с одной стороны ну давайте еще строить, или намеки на то, что слишком много Президент построил этих ледовых дворцов - они никчемны", - заявил Президент еще в 2017 году.

Отдача есть уже сейчас. И очень жаль, что из-за политически-мотивированных санкций, которым не место в спорте в принципе, мы не можем проверить уровень национальной сборной страны, например, на чемпионате планеты.

Подросло новое поколение, в Беларуси это спорт № 1. Внимание, которое уделяется хоккею: детские площадки, детские тренеры, система - все налажено. Рано или поздно блоки эти все снимут, и сборная Беларуси будет на очень хорошем счету на мировом хоккее. Андрей Стась, капитан сборной Беларуси по хоккею

То, что Беларусь пережила глобальную смену поколений в хоккее, это факт. И наши игроки выдерживают мировую конкуренцию.

Видим, что эти ребята более обучены, более развиты, с точки зрения личных персональных навыков. Павел Михед, начальник управления по развитию и детско-юношескому хоккею Федерации хоккея Беларуси

Хорошо себя проявляют, и потом востребованы, в том числе и в Северной Америке, в Российской Федерации. Антон Мартыненко, замначальника управления по развитию и детско-юношескому хоккею Федерации хоккея Беларуси

Почти 50 белорусов сейчас играют в КХЛ. В НХЛ фейерит Егор Шарангович. А Алексей Протас недавно подписал пятилетний контракт с "Вашингтон Кэпиталс" на общую сумму свыше 16 млн долларов. Серия, когда наших соотечественников выбирают на драфте клубы сильнейшей лиги мира, длится уже 8 лет кряду. На прошлогодней ярмарке талантов пять человек услышали заветный пик. Это абсолютное достижение для страны.

Но мы прогнозируем, что этим летом будет установлен новый рекорд, как наивысший номер драфта. Белорусский вундеркинд Артем Левшунов уйдет пятым номером... минимум!