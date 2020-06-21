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В Светлогорске - значимое событие: со столицей его свяжут электрички! Президент оценил комфорт передвижения
. В городе сегодня значимое событие - со столицей его свяжут электрички! Если быть точными,
. Это очередной этап реализации инвестпроекта по электрификации железной дороги.
Почему это важно? С электрификацией связано полвека истории белорусской магистрали. Это и другие скорости передвижения, и более скорая доставка грузов, и новый уровень экологичности. Теперь этими благами могут пользоваться и местные жители. Сегодня они не упустили возможности лично пообщаться с Президентом возле железнодорожной станции.
Помимо обсуждения житейских тем, люди обратились с просьбами о самом нужном для города. В Светлогорске начинали возведение своей ледовой площадки, но проект так и не удалось завершить. Сегодня люди напомнили об этом Президенту.
Ждали Президента и работники станции: не каждый день такой почетный пассажир
Александр Лукашенко заметит: находиться здесь вдвойне приятно. С железной дорогой связаны воспоминания детства.
Комфорт передвижения Президент оценил лично. Под стук колес обсудили развитие региональной сети железных дорог, возобновление сообщения в регионе. Пандемия скорректировала международные маршруты.
Льготные тарифы будут действительны до конца октября
Затронули и тему поддержки пенсионеров. Вице-премьер в дороге озвучил просьбу пожилых людей - продлить льготный период проезда. Президент идею поддержал: льготные тарифы будут действительны до конца октября! Для развития движения в целом важна транспортная составляющая. И здесь плечо должна подставить национальная промышленность, обеспечив подвижным составом отечественного производства. И это ориентир для всех промышленников.
Длина белорусской магистрали - свыше 5 тысяч километров
Из них электрифицирована пятая часть. Дальнейшее движение зависит от тарифов на электроэнергию. Рассчитывают, что запуск БелАЭС откроет новые перспективы.
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