В Светлогорске - значимое событие: со столицей его свяжут электрички! Президент оценил комфорт передвижения

. В городе сегодня значимое событие - со столицей его свяжут электрички! Если быть точными,

. Это очередной этап реализации инвестпроекта по электрификации железной дороги.

Почему это важно? С электрификацией связано полвека истории белорусской магистрали. Это и другие скорости передвижения, и более скорая доставка грузов, и новый уровень экологичности. Теперь этими благами могут пользоваться и местные жители. Сегодня они не упустили возможности лично пообщаться с Президентом возле железнодорожной станции.

Помимо обсуждения житейских тем, люди обратились с просьбами о самом нужном для города. В Светлогорске начинали возведение своей ледовой площадки, но проект так и не удалось завершить. Сегодня люди напомнили об этом Президенту.

Ждали Президента и работники станции: не каждый день такой почетный пассажир

Александр Лукашенко заметит: находиться здесь вдвойне приятно. С железной дорогой связаны воспоминания детства.

Комфорт передвижения Президент оценил лично. Под стук колес обсудили развитие региональной сети железных дорог, возобновление сообщения в регионе. Пандемия скорректировала международные маршруты.

Льготные тарифы будут действительны до конца октября

Затронули и тему поддержки пенсионеров. Вице-премьер в дороге озвучил просьбу пожилых людей - продлить льготный период проезда. Президент идею поддержал: льготные тарифы будут действительны до конца октября! Для развития движения в целом важна транспортная составляющая. И здесь плечо должна подставить национальная промышленность, обеспечив подвижным составом отечественного производства. И это ориентир для всех промышленников.

Длина белорусской магистрали - свыше 5 тысяч километров