В Светлогорском автопарке слесаря насмерть придавило автобусом

Как рассказали в МЧС, 11 марта в 11:40 светлогорским спасателям сообщили о необходимости оказания помощи мужчине, которого прижало к полу гаража кузовом автобуса. Сообщается, что инцидент произошел при проведении слесарем ремонтных работ в мастерской филиала "Автопарк №5" РУП "Гомельоблавтотранс". Мужчина 1962 года рождения погиб.