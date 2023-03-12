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В Светлогорском автопарке слесаря насмерть придавило автобусом

В Светлогорском автопарке слесаря насмерть придавило автобусом

В Светлогорском автопарке слесарянасмерть придавило автобусом, сообщает БелТА со ссылкой на Министерствопо чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в МЧС, 11 марта в 11:40 светлогорским спасателям сообщили о необходимости оказания помощи мужчине, которого прижало к полу гаража кузовом автобуса. Сообщается, что инцидент произошел при проведении слесарем ремонтных работ в мастерской филиала "Автопарк №5" РУП "Гомельоблавтотранс". Мужчина 1962 года рождения погиб.

Для установления причин несчастного случая проводится комплекс следственных мероприятий.

Фото:БелТА

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