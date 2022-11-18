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В Светлогорском районе прошли "Дожинки" для работников сельхозпредприятия МВД
Работать преданно и с душой. В Светлогорском районе накануне прошли "Дожинки" для работников сельхозпредприятия МВД "ХуторАгро". Хозяйство находится под патронажем ведомства пятый год и постоянно развивается. Сельхозпредприятие обеспечивает продуктами учреждения уголовно-исполнительной системы, для хозяйства это гарантированные рынки сбыта. В "ХуторАгро" работают две молочно-товарные фермы и два животноводческих комплекса. Налажена линия по производству комбикормов, функционирует цех по производству мясных полуфабрикатов из говядины и баранины. Одно из новых направлений - пчеловодство.
На сегодняшний день мы видим результаты труда. Несмотя на определенную механизацию, все равно в приоритете все-таки физический труд. Это очень тяжелый труд. Сегодня мы собрались, чтобы сказать спасибо нашим работникам сельского хозяйства. Они действительно знают свое дело и делают свое дело. "ХуторАгро" занимает в Светлогорском районе одно из лидирующих мест. Мы с каждым годом развиваемся.
В хозяйстве дают шанс на исправление оступившимся людям. Здесь трудятся более 100 граждан из светлогорского ЛТП, работают подопечные уголовно-исполнительной инспекции из местного райотдела милиции. При желании они могут остаться работать в хозяйстве после снятия с учета.
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