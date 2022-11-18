В Светлогорском районе прошли "Дожинки" для работников сельхозпредприятия МВД

На сегодняшний день мы видим результаты труда. Несмотя на определенную механизацию, все равно в приоритете все-таки физический труд. Это очень тяжелый труд. Сегодня мы собрались, чтобы сказать спасибо нашим работникам сельского хозяйства. Они действительно знают свое дело и делают свое дело. "ХуторАгро" занимает в Светлогорском районе одно из лидирующих мест. Мы с каждым годом развиваемся.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

