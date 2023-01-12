В. Свилло: ВНС - это и есть коллективный Президент

Если оглянуться и посмотреть, чем уходящий год войдет в современную историю белорусского государства, то, бесспорно, важнейшее политическое событие - это референдум, на котором народ принял стратегическое решение - какой будет новая Беларусь. Под изменения Основного закона меняется и Избирательный кодекс. Проявился законопроект о Всебелорусском народном собрании, как раз весомая часть изменений Избирательного кодекса касается ВНС.

ВНС получило конституционный статус - как следствие, у нас появляется необходимость организовать, обеспечить новый вид выборов. Делегаты ВНС от местных Советов депутатов, а от гражданского общества и будут дополнительно избираться. То есть это уже не будут чиновники. Они так или иначе проходят сито выборов, в действующей Конституции есть положение о едином дне голосования.