3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Свислочи открыли новое поле для мини-футбола
На Гродненщине уже не первый год создают все возможности для занятий как любительским, так и профессиональным спортом. И вот очередная ступень - в Свислочи появилась новая футбольная площадка. На базе школы № 2 было открыто поле для мини-футбола.
Фундамент для строительства нового современного объекта был подготовлен за счет средств районного бюджета. Ассоциация "Федерация футбола Беларуси" предоставила ограждение, ворота и, пожалуй, самый ценный компонент - искусственный газон. На поле размером 20 на 40 метров могут заниматься не только школьники, но и жители всего районного центра.
Следующим шагом станет развитие академии футбола в регионах. Нет сомнений, что с такой поддержкой на Гродненщине вырастет новое поколение звезд футбола.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва