В Свислочи открыли новое поле для мини-футбола

На Гродненщине уже не первый год создают все возможности для занятий как любительским, так и профессиональным спортом. И вот очередная ступень - в Свислочи появилась новая футбольная площадка. На базе школы № 2 было открыто поле для мини-футбола.



Фундамент для строительства нового современного объекта был подготовлен за счет средств районного бюджета. Ассоциация "Федерация футбола Беларуси" предоставила ограждение, ворота и, пожалуй, самый ценный компонент - искусственный газон. На поле размером 20 на 40 метров могут заниматься не только школьники, но и жители всего районного центра.



Следующим шагом станет развитие академии футбола в регионах. Нет сомнений, что с такой поддержкой на Гродненщине вырастет новое поколение звезд футбола.



