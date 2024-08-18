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В Свислочи прошел хлебный фестиваль Беларуси "Бацькава булка"

III хлебный фестиваль Беларуси "Бацькава булка" состоялся. На один день Свислочь погрузилась в незабываемую атмосферу белорусских традиций и культуры.

Неизменно в центре феста главное блюдо белорусов - хлеб, символизирующий жизнь, здоровье и благополучие человека. Представленный пекарями-любителями и профессионалами его ассортимент удивлял даже самых искушенных ценителей этого продукта.

На протяжении всего дня в самом хлебном городе Беларуси работали разнообразные площадки с мастер-классами, где можно было выпечь ту самую "бацькаву булку". На "Гаспадар- шоу" любой желающий мог попробовать свои силы в колке дров и распилке бревен. Занятие по душе в столице хлеба себе мог найти каждый. Самое главное богатство, что такие фестивали в Беларуси проходят под мирным небом. Завершилась "Бацькава булка" хитами артистов белорусской и российской эстрады. Ночное небо раскрасил праздничный салют.

В этом годукаравай-фест прошел под девизом: "Мiр. Гаспадар. Дабрабыт". Он стал уже брендом Гродненщины.