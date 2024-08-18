В Свислочи прошел хлебный фестиваль Беларуси "Бацькава булка"

На протяжении всего дня в самом хлебном городе Беларуси работали разнообразные площадки с мастер-классами, где можно было выпечь ту самую "бацькаву булку". На "Гаспадар- шоу" любой желающий мог попробовать свои силы в колке дров и распилке бревен. Занятие по душе в столице хлеба себе мог найти каждый. Самое главное богатство, что такие фестивали в Беларуси проходят под мирным небом. Завершилась "Бацькава булка" хитами артистов белорусской и российской эстрады. Ночное небо раскрасил праздничный салют.