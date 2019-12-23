В Свислочском районе предотвращена попытка нарушения государственной границы

Пограничникам пришлось применить оружие. Граждане России направлялись через Беларусь во Францию, с их слов - за лучшей жизнью. Были изъяты телефоны с проложенными маршрутами в Польшу, охотничьи ножи, деньги и паспорта. Схожая история случилась и в Гродненском районе: 38-летний гражданин России также решил нелегально пересечь границу с Евросоюзом. Задержанным грозит депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до 5 лет.