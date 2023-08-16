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В Свислочском районе в результате ДТП погиб парень

На автодороге Свислочь - Великое Село 15 августа около полуночи произошла смертельная авария.

Предварительно установлено, что водитель Volkswagen - 26-летний житель Волковыска - не справился с управлением и съехал в кювет. Парень погиб, 22-летняя пассажирка, которая была на переднем сидении, травм не получила.

Все причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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