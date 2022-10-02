В свободном доступе газ, дрова, местные виды топлива - чтобы убедиться, заглянем в дома белорусов

Пока где-то демократы приучают европейцев к душу раз в неделю, средней температуре в офисе и квартире не более 19 градусов, в Беларуси потеплело во всем жилфонде.

В свободном доступе есть и газ, и дрова, и местные виды топлива. Причем, жировки не потяжелеют - это поручение правительства. Раньше срока обогрели дома в Бресте, где побывал Владислав Бондарь.

Как согреться зимой? Вопрос, который у белорусов решается легко. При этом это головная боль у европейцев. Как бы мы решали проблему, будь на их месте? Вероятно, своими руками. Но пока там рубят сплеча разве что политики. Хотя впору вспомнить другой фразеологизм - наломали дров! В кого полетели щепки? В простых жителей, которые рискуют встретить зиму в холоде. Но мы не на их месте, и в этом можно убедиться, заглянув в любой белорусский дом.

Пушистый шпиц Томми - единственный, кто в большой семье Житинец мог бы перенести холода и без отопления. Но градус трубы набрали уже на этой неделе. Преждевременно дать тепло в Бресте решила мэрия. Первую за 9 лет брака зиму в собственной просторной квартире Людмила и Александр встретят вместе со старшей дочкой Арианой, средней Ульяной и младшим Игнатом. В новострой заселились в марте и успели застать прошлый отопительный сезон. Сразу ощутили все выгоды тарифов электрического дома.

У нас было 100-110 киловатт потребления света за четырехкомнатную квартиру. Это немного абсолютно. Это порядка 20 рублей. На данный момент на улице не такая холодная погода, и в принципе комфортная температура в батареях. Людмила Житинец, жительница Бреста





Этот дом в новом квартале на улице Лейтенанта Рябцева в Бресте - ноу-хау строительства с "умной системой" отопления. Она сама с учетом погоды на улице решает, какая температура будет в квартирах.

Общедомовой датчик в случае скачка температуры (например, в тот же зимний период, если будет плюсовая) позволяет уменьшать температуру теплоносителя в квартирах. Т. е. налицо экономия энергоресурсов. Роман Мартеньянов, председатель кооператива по улице Лейтенанта Рябцева, 35 а (Брест)





Дома на улице Лейтенанта Рябцева и микрорайон Граевку обогревает новая котельная. Ее запустили на днях. Также пример экономии энергоресурсов, ведь работает на щепе.





Такой местный вид топлива - это переработанные сырьевые отходы, которые остаются в любом предприятии, где работают с деревом. Только организации Минлесхоза производят в год до 3 миллионов кубов щепы. Новую котельную построили для импортозамещения газа. Да, у нас не возникает проблем с поставками, не заоблачные цены на топливо, как для Европы. Но все по принципу "можно еще сэкономить".

Себестоимость теплоэнергии одной гигакалории, произведенной на местных видах топлива, около 90 рублей и на газе - в районе 110 рублей. Те средства, которые мы направляем на закупку импортного топлива, мы задействуем в экономике области. Петр Усиков, заместитель директора по строительству КУПП "Брестское котельное хозяйство"





Общей мощностью в 12 мегаватт работают три котла белорусского производства. Система полностью автоматизирована. С ней справляется всего один сотрудник.

Сергей Исаев единственный работник в смене. Не одиноко ли ему в таком большом здании?

Если честно, да, потому что до этого я работал на участке, где большой коллектив в смене, и немножко непривычно. Но привыкаю. Слежу за работой котельной по компьютеру. Там в принципе все показано: температуры, датчики. Сергей Исаев, кочегар участка по эксплуатации котельной № 9 КУПП "Брестское котельное хозяйство"





Дом многодетной семьи Светланы Шавук обогревает газ. В собственный пентхаус въехали всего два месяца назад. Главное преимущество оценили с первым же похолоданием. Старт отопительного сезона назначили себе сами.

В доме Светланы есть котел, и от центрального отопления она не зависит никак. Когда же у нее дома начался отопительный сезон?

Светлана Шавук, многодетная мама: Давно уже, наверное, недели полторы назад мы греемся. Когда становится прохладно, включаем, чтобы деткам нашим было тепло. Сергей Исаев, кочегар участка по эксплуатации котельной № 9 КУПП "Брестское котельное хозяйство"





Для большего комфорта детей - 12-летнего Матвея, 6-летней Аполлинарии и 2-летнего Миши - родители слегка переделали систему отопления в доме.

Светлана Шавук, многодетная мама: Убрали радиаторы на кухне и в гостиной и сделали теплые полы. Как я посмотрела по счетчику, за месяц в среднем выходит 300 кубов газа. Это не много, я считаю. Сергей Исаев, кочегар участка по эксплуатации котельной № 9 КУПП "Брестское котельное хозяйство"





А сравнить Светлане есть с чем. Ее муж-дальнобойщик из Германии рассказывает о ценах на топливо.

"Раньше, помню, заправлялись по евро 10 центов. Теперь 2 евро 70 центов. В два раза выросли за топливо здесь. Соответственно и газовое отопление и все остальное тоже ударит им по карману", - говорит мужчина.

Ударит не только по жителям Германии, где вместо реальных решений выпускают видеоролики с советами, как самостоятельно обогревать дома. От газового отопления вовсю отключаются жители Франции. Изобретательнее оказались поляки. Взамен обычных газовых плит начали скупать туристические, они расходуют меньше топлива. В Италии владельцы заведений публично сжигают жировки и вынужденно устраивают романтику для посетителей: ужин при свечах.

А в это же время как дела с отоплением у белорусских предпринимателей?

Нина Каравайская, индивидуальный предприниматель, рассказывает, что камин в ее кафе - это и часть интерьера и, соответственно, экономия на электроэнергии. "Экономичнее отапливать дровами. Но так как площадь большая, мы отопить это все камином полностью не можем, поэтому, конечно, основная доля тепла, приходится на центральное отопление", - объясняет женщина.





А ведь 15 лет назад, когда только начинали семейное дело, все кафе отапливал лишь камин. Сейчас и площади расширились, и к бизнесу подключились повзрослевшие дети. Дочка занимается рекламой, муж - техническими вопросами, сама Светлана - кухней. Любит привезти какой-нибудь рецепт из-за границы. К примеру, пасту из недавней поездки в Италию. Сравнила там и цены, которые выросли из-за энергокризиса. А в своем кафе вопросы с отоплением и дровами доверяет папе как человеку опытному. Правда, и он обжигался в сотрудничестве с частными фирмами.

Был такой случай: нам, к примеру, привезли пять кубов, сразу же не посчитаешь в машине, а когда сложили, там оказалось три с половиной. Начали брать у лесхозов по двум причинам. Первая -это быстро, вторая - это надежно. Александр Каравайский, отец Нины





Дровами Брестский лесхоз снабжает весь город и район. В день загруженная фура объезжает до пяти адресов.

При хорошем лесоматериале и хорошей работе дровокольного станка можно нарубать от 10 до 15 кубометров дров. Есть даже небольшая очередь, потому что дрова пользуются популярностью как у населения, так и у организаций. Здравоохранение у нас заказывает. Андрей Савелюк, начальник пункта переработки древесины ГЛУ "Брестский лесхоз"





Наша потребность в древесине на зиму - 600 тысяч кубометров. А на складах уже запасов свыше миллиона. Столько, что могли бы обогреть и других, если только сами попросят. Но для нас хватит точно!

Такой выбор - от газового обогрева до обычных печей - альтернатива, которая есть у белорусов этой зимой. Но все познается в сравнении. Конечно, не хотелось бы подбрасывать дров в ситуацию, когда люди в Европе рискуют замерзнуть, ведь они ни причем. Но их точно не обогреет тот огонь, который раздувают их политики.



