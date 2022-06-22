Память тех, кто подвергся геноциду в Великой Отечественной войне, почтили в Свято-Духовом кафедральном соборе

Память тех, кто подвергся геноциду в Великой Отечественной войне, почтили этим утром и в главном православном храме страны - Свято-Духовом кафедральном соборе. Литургию возглавил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Прихожане и духовенство воссоединились в молитве за тех, кто отдал жизнь в первые минуты войны и безвинно стал жертвой фашизма. Утренние молитвы звучали во всех православных храмах, костелах, синагогах и мечетях Беларуси.



В 12:05, сразу после республиканской минуты молчания, во всех храмах Беларуси дадут колокольный звон в память о погибших в годы войны.