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Память тех, кто подвергся геноциду в Великой Отечественной войне, почтили в Свято-Духовом кафедральном соборе
Память тех, кто подвергся геноциду в Великой Отечественной войне, почтили этим утром и в главном православном храме страны - Свято-Духовом кафедральном соборе. Литургию возглавил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Прихожане и духовенство воссоединились в молитве за тех, кто отдал жизнь в первые минуты войны и безвинно стал жертвой фашизма. Утренние молитвы звучали во всех православных храмах, костелах, синагогах и мечетях Беларуси.
В 12:05, сразу после республиканской минуты молчания, во всех храмах Беларуси дадут колокольный звон в память о погибших в годы войны.
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