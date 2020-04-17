Страстная пятница у православных. Верующие вспоминают распятие Христа, а в храмах выносят Плащаницу

В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска завершилось одно из центральных богослужений Страстной пятницы. В этот день православные верующие вспоминают распятие Христа, а в храмах выносят Плащаницу - это большой плат с вышитым образом Иисуса. Службу в прямом эфире транслировал телеканал "Беларусь 3". А в 19 часов на третьей кнопке впервые покажут чин погребения Плащаницы. Напомним, сегодня православные встречают самый строгий день предпасхальной - Страстной - недели.



