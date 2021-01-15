В Свято-Успенском Жировичском монастыре прощаются с Митрополитом Филаретом

Прощание с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси Филаретом сегодня проходит в Свято-Успенском Жировичском мужском монастыре. Тело владыки перевезли сюда накануне поздно вечером. В свое время Митрополит Филарет спас обитель от закрытия. Всю ночь насельники монастыря у гроба Экзарха читали Евангелие. Священнослужители со всех регионов страны, верующие, прихожане в последний раз несут своему архипастырю белые розы. Это любимые цветы владыки.