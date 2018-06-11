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В связи c репетицией парада в центре Минска сегодня будет ограничено движение
В Беларуси продолжается подготовка к празднованию Дня Независимости. Репетиции парада уже проходят в городе. Пока тренировки проводят военнослужащие роты почетного караула. В связи с этим сегодня в центре столицы будет ограничено движение. С 9 до 11 вечера невозможно будет проехать по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. Поэтому сотрудники ГАИ рекомендуют автомобилистам заранее продумать маршрут. Следующая репетиция состоится в четверг.
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