В связи с движением механизированной колонны часть улиц Минска будет перекрыта

С 16:00 ограничения коснутся улицы Рогачевской, проспекта Независимости, Победителей и Машерова, участка МКАД в районе Уручья, а также улиц Саперов и Тимирязева.Техника будет размещаться на улицах Гвардейская, Тарханова, Игнатенко и Грибоедова.