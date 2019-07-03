ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В связи с движением механизированной колонны часть улиц Минска будет перекрыта

С 16:00 ограничения коснутся улицы Рогачевской, проспекта Независимости, Победителей и Машерова, участка МКАД в районе Уручья, а также улиц Саперов и Тимирязева.Техника будет размещаться на улицах Гвардейская, Тарханова, Игнатенко и Грибоедова.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все