В связи с эпидситуацией схема регистрации абитуриентов на ЦТ изменяется

В Беларуси со 2 мая начинается регистрация на централизованное тестирование 2020. Правда, в связи с эпидситуацией правила подачи заявления изменены. На сайте РИКЗ абитуриентам нужно скачать форму заявления, заполнить его в период со 2 мая до 18 часов 1 июня и отправить с личного почтового адреса на электронный ящик пункта регистрации. В ответ придет письмо с лицевым счетом для оплаты в системе ЕРИП. Во избежание массового скопления в пунктах регистрации организуют электронную очередь. В назначенную дату и время абитуриенту выдадут пропуск для участия в ЦТ. Для его получения нужно иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность.