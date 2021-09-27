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В связи с обострением конфликта с беженцами на белорусско-польской границе Белорусский союз женщин принял обращение
В связи с обострением конфликта с беженцами на границе обращение принял Белорусский союз женщин. Призвали неравнодушные польские общественные правозащитные и волонтерские организации, а также простых граждан помочь прекратить эскалацию конфликта и поддержать мигрантов в этой непростой ситуации.
Белорусский союз женщин не может оставаться равнодушным и безучастным к ситуации с беженцами, складывающейся у западных рубежей нашей страны. Леденящими душу кадрами стала гибель несчастной женщины, матери троих детей. Где же вы, международные правозащитные организации, не желающие видеть и слышать правду? Хотим напомнить странам коллективного Запада, что именно ваши обещания спокойной жизни сподвигли этих людей покинуть свои дома и отправиться на чужбину в поисках мира и добра. Это ваши неотложные действия спровоцировали военные конфликты на территории их родных стран. Почему европейские СМИ молчат о том, что политики и правительства позволяют себе игнорировать нормы международного права, Европейской конвенции по правам человека и Конвенции о беженцах? Почему принципом миграционной политики Польши и других европейских стран стало создание препятствий вместо предоставления убежища? Почему даже бегущие от войны люди, несчастные женщины и дети становятся инструментом против нашей страны? Мы всегда были добрыми соседями, у белорусов и поляков есть общие страницы истории. Граждане Беларуси хотят жить в мире и согласии. Нам, потомкам тех, кто познал ужасы Великой Отечественной войны, на многие века вперед хватит боли от страданий предыдущих поколений.
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