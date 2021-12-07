В связи с похолоданием беженцам выдали дополнительные одеяла, также в ТЛЦ дежурят врачи скорой помощи

Мы уже устали ждать. Почему нас не слышит Европа? Вернуться на родину мы не можем. У нас там разруха и никакой перспективы для наших детей. Мы намерены попасть в Германию, назад дороги нет. Спасибо белорусам, что поддерживаете нас в такой сложный период.

Таха Маджей, беженец из Ирака