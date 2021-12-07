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В связи с похолоданием беженцам выдали дополнительные одеяла, также в ТЛЦ дежурят врачи скорой помощи

В лагере беженцев на белорусско-польской границе люди по-прежнему в ожидании, когда Европа их услышит и организует гуманитарный коридор в Германию. В то же время белорусы продолжают оказывать помощь беженцам.

На границе работает съемочная группа "Беларусь 1". Рассказывает Юрий Карнелович.

Сегодня начался 30-й день ожидания для беженцев. Месяц люди надеются на положительное решение их вопроса. Правда, ждать с каждым днем им все сложнее. Температура воздуха опустилась сегодня до минус 8. Можно видеть, что на улице все меньше людей, они согреваются в здании.

В связи с похолоданием, всем выдали дополнительные одеяла. Дежурят врачи скорой помощи, на территории лагеря работает стационарный медпункт. За помощью обращаются чаще с переохлаждением. Врачи советуют утепляться, особенно детям, пить горячую воду.

Мы уже устали ждать. Почему нас не слышит Европа? Вернуться на родину мы не можем. У нас там разруха и никакой перспективы для наших детей. Мы намерены попасть в Германию, назад дороги нет. Спасибо белорусам, что поддерживаете нас в такой сложный период.
Таха Маджей, беженец из Ирака

В лагерь ежедневно доставляют гуманитарную помощь со всей страны. Здесь же работают спасатели, следят за пожарной безопасностью.

У всех, кто устал дожидаться снисхождения Европы, есть возможность отправиться на родину. Но большинство беженцев продолжают надеяться, что им все-таки предоставят гуманитарный коридор в Германию.

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