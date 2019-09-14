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В связи с праздничными мероприятиями в Минске будет ограничено движение транспорта
Сегодня в связи с праздничными мероприятиями в городе будет ограничено движение транспорта с 11:30 до 13:30 по маршруту: проспект Независимости - улица Ленина - проспект Победителей и Машерова. Во время закрытия мотосезона по этим улицам проедет колонна байкеров. Она проследует от Кургана Славы до Дворца спорта.
А завтра в связи с проведением Минского полумарафона с 5 утра ограничат движение по проспекту Победителей - от улицы Немиги до проспекта Машерова. С 7 утра закроют и некоторые участки проспектов Независимости, Победителей, а также улиц Немига и Максима Богдановича. Ограничения будут действовать до 16:00, за исключением участка проспекта Машерова - от Победителей до улицы Даумана. Там движение будет перекрыто до полуночи.Для удобства передвижения увеличено количество автобусов и троллейбусов, чаще ходят и поезда в метро.
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