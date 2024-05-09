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В связи с праздничными мероприятиями в Минске будет ограничено движение всех видов транспорта - узнали, какие улицы в городе будут перекрыты

В связи с праздничными мероприятиями с 13 часов и до окончания программы в Минске будет ограничено движение всех видов транспорта (за исключением специального и общественного). Нельзя будет проехать на личном авто по проспекту Независимости (от улицы Янки Купалы до проспекта Машерова). Общественный транспорт здесь тоже не будет останавливаться.

С 16 часов будут перекрыты проспект Независимости - от улицы Ленина до проспекта Машерова, в районе площади Победы - улицы Киселева и Коммунистическая, а также Захарова и Фрунзе. На улицу Янки Купалы будет запрещен въезд со стороны Куйбышева до Первомайской. И на улицу Энгельса - от Карла Маркса до Интернациональной.

ГАИ просит учитывать эту информацию, а также воздержаться водителей от поездок на личном автомобиле в этот период. Лучше для посещения праздничных мероприятий воспользоваться общественным транспортом.

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