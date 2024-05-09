В связи с праздничными мероприятиями в Минске будет ограничено движение всех видов транспорта - узнали, какие улицы в городе будут перекрыты

В связи с праздничными мероприятиями с 13 часов и до окончания программы в Минске будет ограничено движение всех видов транспорта (за исключением специального и общественного). Нельзя будет проехать на личном авто по проспекту Независимости (от улицы Янки Купалы до проспекта Машерова). Общественный транспорт здесь тоже не будет останавливаться.