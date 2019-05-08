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В связи с проведением праздничных мероприятий временно перекроют ряд улиц
Завтра во всех городах развернутся концертные площадки, выездная торговля и спортивные состязания. В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы временно перекроют ряд улиц. Движение всех видов транспорта будет запрещено с 9 до 13 часов, а также с 17 и до полуночи на проспекте Независимости - от Янки Купалы до улицы Козлова, на улице Захарова - от проспекта Независимости до Первомайской, а также на улице Киселева - от Независимости до Красной. На этих же участках с 7 до 9 утра будет курсировать только общественный транспорт. ГАИ просит учитывать эту информацию при проезде.
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