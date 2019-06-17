В связи с проведением велогонок ІІ Европейских игр в Минске изменится движение

В Минске изменится движение и с 22 по 25 июня. Это связано с проведением велогонок ІІ Европейских игр.



На выходных пройдут групповые соревнования женщин и мужчин - 120 и 180 километров соответственно. Стартуют участники на Октябрьской площади. Маршрут велогонки пройдет через улицы Энгельса, Купалы, Киселева, Фрунзе, Тростенецкой и Пулихова.



24 июня тренировка индивидуальной гонки с 7:30 до 13:30. А 25 июня финальные заезды с 7 утра и до 5 вечера. Старт и финиш - также на Октябрьской площади. Маршрут пройдет по улицам Интернациональная, Купалы, Сторожевская, Богдановича, Немига, Романовская Слобода и Тимирязева. Движение по маршруту велогонки будет перекрыто. Будет ограничен выезд автомобилей из прилегающих дворов. Также за сутки до стартов и в дни их проведения запрещена парковка вдоль улиц, по которым пройдут велогонки.