В связи с распространением коронавируса белорусские вузы на две недели продлят каникулы китайским студентам

В связи с распространением нового вируса пневмонии белорусские вузы на две недели продлят каникулы уехавшим домой китайским студентам. Для учащихся из КНР составят индивидуальные графики, чтобы не возникло перебоев в обучении.

По данным Минобразования, в вузах Беларуси обучаются около 4 000 китайских студентов, больше всего их в БГУ - 1 400 человек.



Согласно последней официальной информации, новый коронавирус стал причиной гибели 107 человек, инфицировано 4 с половиной тысячи. Подтверждено 45 случаев за пределами Китая - в 13 странах мира.



