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В связи с распространением коронавируса белорусские вузы на две недели продлят каникулы китайским студентам
В связи с распространением нового вируса пневмонии белорусские вузы на две недели продлят каникулы уехавшим домой китайским студентам. Для учащихся из КНР составят индивидуальные графики, чтобы не возникло перебоев в обучении.
По данным Минобразования, в вузах Беларуси обучаются около 4 000 китайских студентов, больше всего их в БГУ - 1 400 человек.
Согласно последней официальной информации, новый коронавирус стал причиной гибели 107 человек, инфицировано 4 с половиной тысячи. Подтверждено 45 случаев за пределами Китая - в 13 странах мира.
ВОЗ призывает сохранять спокойствие
При этом глава Всемирной организации здравоохранения, который находится сейчас в Китае, призвал мировое сообщество сохранять спокойствие и не пытаться массово эвакуировать своих граждан. В Ухане, ставшем эпицентром распространения нового типа коронавируса, после четырех дней работы завершили строительство первого из новых зданий больницы. Уже через неделю медицинский центр начнет обслуживать пациентов. Как известно, 11-миллионный город пришлось закрыть на карантин. Ежедневно в Ухань из соседних регионов прибывают составы с медикаментами, свежими овощами и фруктами.
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