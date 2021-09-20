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В связи с резким похолоданием отопительный сезон в Минске начался на три недели раньше обычного

Отопительный сезон начался сегодня в Минске. Батареи потеплели в детсадах, школах, в больницах и музеях, в библиотеках и гостиницах. В среду подключат и жилфонд. Связано это с тем, что среднесуточная температура в течение 5 дней не превысит отметку 8 градусов. Последние в очереди на тепло - административные и промышленные здания.

Дожди и до +10°С

Отопительный сезон в столице начался на три недели раньше, чем в прошлом году. Связано это с резким похолоданием. Ночью в Минске будет в пределах от 2 до 7 тепла. Днем же не выше 10 градусов. Неделя ожидается дождливой и ветреной.

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