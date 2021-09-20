В связи с резким похолоданием отопительный сезон в Минске начался на три недели раньше обычного

Отопительный сезон начался сегодня в Минске. Батареи потеплели в детсадах, школах, в больницах и музеях, в библиотеках и гостиницах. В среду подключат и жилфонд. Связано это с тем, что среднесуточная температура в течение 5 дней не превысит отметку 8 градусов. Последние в очереди на тепло - административные и промышленные здания.