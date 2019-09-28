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В связи с резким похолоданием рекордно рано начался отопительный сезон
Жители столицы на этой неделе ощутили холодное веяние зимы. Во вторник столбики термометров в Минске обновили исторический минимум - минус 3 градуса. В связи с резким похолоданием рекордно рано начался отопительный сезон. Уже сегодня батареи работают у всех потребителей. Какая температура должно быть в квартире при включенном отоплении и куда обращаться при возникновении аварийных ситуаций - расскажет Наталья Кузьмицкая.
Зима близко и это не слоган популярного сериала, а мысли, с которыми во вторник вышли на улицу жители столицы. Некоторые автовладельцы даже добирались до работы дольше - пришлось очищать лобовое стекло от инея. Столбики термометра опустились до минус 3. И это новый температурный рекорд. До этого самые низкие значения сентября в Минске были зафиксированы 63 года назад - минус 1,4.
В связи с резким похолоданием досрочно начался отопительный сезон. Так рано, в сентябре, решение включить батареи было принято впервые за последние 20 лет. За 5 дней тепло должно было попасть ко всем потребителям.
С проблемами подключения отопления можно звонить в контакт-центр 115 и на прямую к хаус-мастерам. Получить необходимую информацию можно и через онлайн-помощник - чат-бот сервиса "Мой Горад".
В конце недели погода в столице порадовала комфортной температурой. Далее в прогнозах синоптиков нас ждут дождливые, но довольно теплые дни.
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