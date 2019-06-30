В связи с церемонией закрытия II Европейских игр в Минске изменится трафик

Квартал в районе стадиона "Динамо" будет ограничен для передвижения. Запрещена там будет остановка и стоянка всех видов транспорта - и общественного, и личного. Речь идет об ограничениях на улицах Кирова, Ульяновской, Свердлова, Комсомольской, Володарского и Карла Маркса. Также нельзя будет припарковаться и оставить машину возле концертного зала "Минск".