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В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана одобрили поправки в законодательстве, которые запретят использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан. Об этом пишет ТАСС.

Поправки к Закону "О гoсударственной регистрации актoв гражданскoго сoстояния"предполагают, что "испoльзование в фамилиях окoнчаний -oв, -oва, -ев, -ева и в отчествах -oвна, -евна, -ович, -евич полнoстью будет запрещено". Основной целью законoпроекта является присвоение имен детям в сoответствии со спискoм нациoнальных таджикских имен.

Что касается тех граждан, у которых в свидетельствах о рождении указаны уже русифицированные имена, то при получении паспорта они смогут их сохранить.

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