В Таиланде планируют ввести сбор с иностранных туристов

Власти Таиланда рассматривают возможность ввести туристический сбор с иностранцев в размере до 300 батов ($ 9), сообщает Bangkok Post. Налог будет взиматься по прибытии гостей воздушным, наземным или морским транспортом.



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