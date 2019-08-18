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В "Танковом биатлоне" команда Беларуси завоевала серебро
1 час 41 минута и 22 секунды! Сборная Беларуси завоевала серебро в "Танковом биатлоне". В парке "Патриот" в подмосковной Кубинке прошло награждение сильнейших команд, которые участвовали в состязании. Это самый напряженный и красочный конкурс. Соперниками нашей страны стали Россия, Казахстан и Азербайджан. Белорусам благодаря хорошей скорости и точной стрельбе удалось выйти на второе место.
В V Международных Армейских играх белорусы приняли участие в 18 из 32 конкурсов и завоевали 12 медалей: два золота у снайперов и спецназа. Серебро команде принесли танкисты, военные инженеры, десантники, кинологи, повара и мастера беспилотного боя. И три бронзы у летчиков, водителей и связистов.
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