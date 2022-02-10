В Театре-студии киноактера премьера "Мікітаў лапаць"

Афиша Театра-студии киноактера пополнилась новым спектаклем по пьесе Михася Чарота "Мікітаў лапаць". Это легкая комедия с песнями и танцами. Жанровую постановку осуществил молодой режиссер Олег Киреев. Художественно оформили спектакль в стиле белорусской вытинанки.