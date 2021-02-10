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В течение 5 лет проблема с водой в Минске будет решена
Минск к 2025 году будет полностью обеспечен питьевой водой из подземных источников. Об этом в проекте "Разговор у Президента" рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Сейчас ведется активная работа, разрабатываются проекты. В ожидании решения вопроса - Фрунзенский, Московский и часть Октябрьского районов столицы. К тому же возникали вопросы и к качеству воды после аварий. В сутки нужно до 180 тысяч кубов. И двигаться здесь будут поэтапно.
Учитывая высокую плотность населения в Минске, активно будут застраиваться города-спутники. В Смолевичах за 3 года построят до 150 тысяч квадратных метров жилья, а в Руденске - до 80 тысяч. Параллельно с многоэтажками возведут детские сады, школы и поликлиники, а также четырехполосную трассу Минск - Смолевичи.
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