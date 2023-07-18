В течение дня в Минске ликвидируют в последствия дождя

МЧС контролирует места, которые достаточно часто подтапливает. У нас есть определенный план разработанный, туда могут направляться оперативные группы в случае ухудшения погодной обстановки. Мы говорим не только о проезжих частях. Есть и частные домовладения, где такие ситуации могут быть. К примеру, вот на Кольцова сегодня мы выезжали на откачку воды с территории частного домовладения. Там живет пенсионерка 80 лет, которой оказываем помощь.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси