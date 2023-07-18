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В течение дня в Минске ликвидируют в последствия дождя
Ливневые дожди сменили жару! Последствия "мокрой стихии" в течение дня ликвидируют в Минске. С самого утра из-за сильных осадков были подтоплены улицы, по некоторым магистралям машины вынуждены были плыть словно по реке. Движение общественного транспорта также было осложнено. Сотрудники МЧС фиксировали случаи падения деревьев на авто, оперативно выезжали на помощь. Мониторинг ситуации в городе продолжается.
МЧС контролирует места, которые достаточно часто подтапливает. У нас есть определенный план разработанный, туда могут направляться оперативные группы в случае ухудшения погодной обстановки. Мы говорим не только о проезжих частях. Есть и частные домовладения, где такие ситуации могут быть. К примеру, вот на Кольцова сегодня мы выезжали на откачку воды с территории частного домовладения. Там живет пенсионерка 80 лет, которой оказываем помощь.
А сотрудники ГАИ советуют водителям воздержаться от поездок во время разгула ливневой стихии, а также не парковать авто вблизи деревьев и непрочных конструкций.
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